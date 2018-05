Rico Verhoeven heeft ongeluk met gloednieuwe auto

Vanaf het moment dat Rico de sleutels van de flitsende bolide in bezit heeft, showt de trotse Brabander zijn auto meerdere malen op Instastories. Slechts een paar uur later doet hij teleurgesteld de mededeling dat zijn nieuwe speelgoed al schade heeft opgelopen.

Op een filmpje is te zien hoe de zwarte Suzuki die hem raakte een flinke klapper heeft gemaakt. „Sommige mensen kunnen niet rijden”, vat Rico samen.

Later laat Verhoeven blijken dat de pechvogel om het hele gebeuren nog wel een beetje kan lachen. „Even serieus, hoe grappig is dit verhaal? Ik laat jullie mijn nieuwe auto zien en vijf uur later heeft hij al schade.”