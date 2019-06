'Nieuwe Christopher Nolan kost 250 miljoen'

Daarmee evenaart Tenet het budget van zijn tot nu toe duurste film, The Dark Knight Rises. In de nieuwe film, waar inhoudelijk nog niets over bekend is, spelen Robert Pattinson, John David Washington (BlacKkKlansman), Michael Caine en Kenneth Branagh de hoofdrollen. Volgens Estlandse media is Nolan momenteel in Tallinn aan het draaien.

Nolan werkt voor zijn nieuwe project ook weer samen met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. Eerder draaide de cameraman al het oorlogsepos Dunkirk en de science fiction-film Interstellar met Nolan. Tenet moet volgend jaar zomer verschijnen.