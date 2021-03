Jeangu Macrooy presenteert nieuw Songfestivallied

De livestream is niet alleen gericht op Nederlandse kijkers maar is voor de hele wereld toegankelijk en wordt daarom in het Engels gedaan. Over het lied, de opvolger van Grow, is nog helemaal niets bekend. De 27-jarige soulzanger en de selectiecommissie van AvroTros lieten daarover nog niets los.

Bij het online-evenement is een select groepje fans digitaal aanwezig. Zij mogen hun eerste reactie geven en er is ook ruimte voor enkele vragen aan Jeangu.

DWDD

Vorig jaar kreeg het inmiddels gestopte De Wereld Draait Door de primeur van het liedje van Jeangu. De zanger kreeg echter nooit de kans om Grow op het Songfestivalpodium te zingen. Vanwege de coronacrisis werd het evenement vorig jaar afgeblazen. Alle deelnemers die terugkeren moeten dit jaar een nieuw nummer aanleveren.

Vanwege de Nederlandse winst van Duncan Laurence in 2019 is Jeangu al geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Die vindt plaats op 22 mei in Rotterdam Ahoy.