Marco Borsato zingt voor slachtoffer aanslag

Ⓒ ANP Kippa

Marco Borsato stond woensdagavond tijdens zijn concert in Tilburg stil bij de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Karst T. reed toen door de afzettingen heen richting de koninklijke bus en knalde tegen een monument. Bij de aanslag vielen acht doden, onder wie de dader.