Politie LA bereidt zich al voor op geboortedag Nipsey Hussle

Bronnen binnen het politiedepartement vertellen aan TMZ dat ze de vijftiende augustus hebben gemarkeerd op de kalender en ervoor gezorgd hebben dat er dan genoeg manschappen beschikbaar zijn. De politie wil geen enkel risico nemen, gezien het gegeven dat zich tijdens zijn uitvaart duizenden fans verzamelden.

Op zijn geboortedag zouden er volgens de bronnen dan ook wel meer dan honderd politiemensen aanwezig zijn in het gebied rond zijn winkel Marathon, de plaats waar hij eind maart werd neergeschoten. De meesten zullen echter undercover zijn, zodat de menigte hen niet onnodig als dreigend ervaart.

Saillant genoeg zijn er helemaal geen plannen bekendgemaakt over hoe zijn enorme schare fans zijn geboortedag wil vieren. Toch schatten de agenten op basis van hun ervaring in dat het zal plaatsvinden rond zijn winkel. En ook al voorzien ze daarbij geen geweld, ze willen in elk geval klaar staan mocht het escaleren.

Eerder werd al bekend dat Nipsey Hussle en zijn zakenpartners ten tijde van zijn dood onderwerp waren van politie-onderzoek. Rond de kledingzaak zouden bende-activiteiten plaatsvinden. Tegelijkertijd prees de politie hem ook juist omdat hij een standpunt innam tegen geweld door bendes. Later maakten ze dan ook bekend dat ze het niet specifiek op Hussle gemunthadden: ze keken algemeen naar de problematiek van bendes in het gebied rond de winkel.