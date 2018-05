Waylon op weg naar halve finale

„Hoe ik me op de halve finale richt? Ik richt me liever op de finale”, knipoogde de Outlaw In ’Em-zanger. Hij vertelde in ieder geval heerlijk te hebben geslapen in aanloop naar zijn drie minuten voor een internationaal miljoenenpubliek. „Ik snurk minder tegenwoordig want ik heb van die plakkertjes voor op m’n neus. En daar word ik een stuk frisser van wakker.”

De Nederlandse inzending op het 63e Eurovisiesongfestival deed woensdagavond voor het eerst zijn act voor een volle zaal. De zogenoemde juryrepetitie, waarin de gehele halve finale-show werd doorgelopen, werd alvast beoordeeld door de vakjury’s in de deelnemende landen. Zij bepalen 50 procent van de puntenverdeling, de andere 50 procent komt donderdagavond van de Europese tv-kijkers op basis van de live-uitzending. Het lot van Waylon staat dus al voor de helft vast. Van de achttien acts die donderdag in de voorronde optreden, gaan de tien hoogst gewaardeerde artiesten door naar de finale op zaterdag. Waylon heeft een goed gevoel over zijn prestaties voor de vakjury’s. Vooral dankzij het publiek. „Spelen voor publiek geeft altijd extra energie. Al die repetities moet je je inbeelden dat daar straks publiek staat, dat is heel kil. Met publiek krijg je warmte en energie terug en zie je hoe mensen reageren op de act. Die fire is er niet voor een lege zaal.”

De sfeer zat er bij de Nederlandse delegatie donderdag aan het begin van de middag goed in. Zichtbaar opgetogen stapten Waylon en zijn entourage de bus in die hen onder politiebegeleiding richting de songfestivalarena brengt. Twee van de dansers droegen grote Nederlandse vlaggen om hun schouders en er werd uitbundig gezwaaid naar de aanwezige fans en pers.