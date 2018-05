Standbeeld voor Normaal onthuld in Hummelo

Ook de andere bandleden waren erbij aanwezig, behalve drummer Jan Manschot, die in 2014 overleed. Omroep Gelderland deed live verslag van de onthulling.

Hummelo is Jolinks geboorte- en woonplaats. Hemelvaartsdag heeft ook symbolische betekenis voor Normaal: Hemelvaart 1975 is voor de fans de 'geboortedatum' van de band die geldt als grondlegger van de 'boerenrock' in Nederland, waarin wordt gezongen in het eigen dialect. Voor het Anhangerschap is Hummelo voortaan een bedevaartsoord, ,,het Lourdes van de Achterhoek''. Normaal nam eind 2015 afscheid, na veertig jaar.

,,Wij vinden dat deze band nooit, maar dan ook nooit mag worden vergeten. Zodat - wanneer ze over een paar duizend jaar hier in de Achterhoek archeologische opgravingen doen - de wetenschappers op een heel bijzonder stuk gesteente zullen stuiten'', aldus de initiatiefnemers op hun fansite.