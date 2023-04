Premium Het beste van De Telegraaf

Documentaire ’De jurk en het scheepswrak’ Gefrustreerde duikers op Texel: ’Opgedoken schat is vloek geworden’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Experts van de London School of Historical Dress onderzoeken de opgedoken jurk. Ⓒ Foto’s NTR

Als een pak natte kranten, zo voelde de unieke zeventiende eeuwse jurk, toen duikers van de Texelse duikclub de schat van het zogeheten Palmhoutwrak in 2014 - illegaal - opdoken. In een rode wolk van stofdeeltjes brachten ze de japon naar het wateroppervlak, spoelden het kledingstuk af met de tuinslang en hingen het in het duikhonk te drogen. Ze hadden geen idee dat zij ’de Nachtwacht van de maritieme archeologie’ hadden gevonden.