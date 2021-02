Yorick van Wageningen: Christopher Plummer was lief en erg grappig

„Hij is een van de liefste mensen met wie ik heb gewerkt, en hij was ontzettend grappig”, memoreert Van Wageningen. „Hij was doorlopend zorgzaam naar zijn medespelers toe. Ik had het zeker op de set van The New World soms zwaar met de kritiek van regisseur Terrence Malick. Als hij weer eens een nieuwe extra shoot eiste, kwam Christopher naar mij toe en zei: you were very good. Op dat soort momenten blijf je drijven tijdens zo’n draaiperiode.”

De Nederlander zal nooit het moment vergeten dat een figurant op de set van The New World naar Plummer toekwam en vroeg of hij op de crematie van haar moeder het lied Edelweiss wilde komen zingen. Plummer zong het nummer aan het slot van The Sound of Music. „Hij keek haar recht in de ogen en zei: you can drop as dead as your mom. Hij had een uitstekend gevoel voor humor.”

Christopher Plummer is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij acteerde meer dan zes decennia en speelde in meer dan honderd films. Hij grifte zich in het collectieve geheugen als de starre kapitein Von Trapp in The Sound of Music (1965).