Koos van Plateringen verlaat Shownieuws na 15 jaar

Op Facebook schrijft Koos dat hij met veel plezier en vol enthousiasme terugkijkt op alles wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt. „Hele mooie, dierbare herinneringen die mij hebben gevormd tot wie ik nu ben. Ik begon als verslaggever en mijn grote droom kwam dit jaar uit met mijn eigen programma De dag van je leven.

Nu is het tijd voor een volgende stap, vindt Koos. „Het ’grote onbekende’ maakt mij enthousiast en ik heb enorm veel zin om nieuwe plannen te ontwikkelen. Mijn laatste uitzending is op 30 juli. Ik wens iedereen bij Talpa en Shownieuws heel veel succes in de toekomst.