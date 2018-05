Vrouw Harvey Weinstein: ’Ik was zo naïef’

„Ik wil niet gezien worden als slachtoffer, omdat ik van mening ben dat ik dat niet ben. Ik ben een vrouw in een rotsituatie, maar het is niet uniek”, vertelt Chapman (42) in een interview met Vogue.

De Marchesa-ontwerpster onthult dat ze de afgelopen vijf maanden ondergedoken heeft gezeten bij goede vrienden en daarna bij haar ouders in Londen. „Ik was zo vernederd en gebroken.. Ik vond het respectloos om in het openbaar te verschijnen. Ik dacht: ’Wie ben ik om dat te doen terwijl dit allemaal gaande is?’”, aldus Georgina. Ze vervolgt: „Het is nog steeds heel erg rauw. Ik liep op een dag de trap op en stopte, omdat het voelde alsof alle lucht uit mijn longen werd geslagen.”

Chapman biecht op dat ze een bezoekje aan een therapeut lange tijd uitstelde, omdat ze het naar eigen zeggen ’niet verdiende’, aangezien zoveel vrouwen hebben geleden. De stress zorgde er ook voor dat ze in vijf dagen tijd vijf kilo verloor, doordat ze haar eten niet binnen kon houden nadat bekend werd dat de man van wie ze hield - en met wie ze twee kinderen heeft - een monster zou zijn.

Verdriet

„Mijn hoofd tolde. En het was moeilijk, omdat het eerste artikel ging over een gebeurtenis dat lange tijd voordat ik hem ontmoette heeft plaatsgevonden. Vervolgens kwamen er meer verhalen en besefte ik dat het niet een op zichzelf staand incident was. Ik wist dat ik afstand moest nemen en de kinderen moest beschermen”, legt ze uit.

„Er was een deel van mij dat vreselijk naïef was. Ik heb momenten dat ik woedend en verward ben en er zijn momenten geweest dat ik het niet geloofde! Ook zijn er momenten waarop ik huil voor mijn kinderen. Hoe zullen hun levens eruit gaan zien? Wat gaan mensen zeggen tegen hen? Zij houden van hun vader”, aldus Chapman.

In oktober kondigde ze aan te willen scheiden van Harvey Weinstein, na een huwelijk van tien jaar.