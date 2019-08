Hotel van Cirque Eloize. Ⓒ Foto EPA

Ze pakken het altijd groots aan in Heerlen tijdens Cultura Nova. Het theaterfestival, dat volgende week wordt geopend door cultuurminister Ingrid van Engelshoven, belooft weer flink spektakel. Van een surrealistische waterwereld bij de Zilverzandgroeve Beaujean in Heerlerheide tot een even dramatische, als acrobatische versie van Romeo en Julia.