Nick Carter neemt juridische stappen na beschuldigingen wangedrag

Een van de twee vrouwen diende eind vorig jaar een aanklacht in. Zij zegt dat de zanger haar in 2001 onder meer heeft gedwongen tot seksuele handelingen.

In de tegenaanklacht van Carter wordt de andere dame aangeklaagd omdat zij in 2017 naar buiten kwam met het verhaal dat de zanger haar rond 2000 heeft verkracht. Ook dat is een leugen volgens de zanger.

Volgens Carter maken de vrouwen „misbruik van de MeToo-beweging” en willen ze zijn „reputatie ruïneren om aandacht en bekendheid te krijgen en/of Carter af te persen”, staat er volgens Amerikaanse media in de aanklacht. De verhalen zouden er ook voor hebben gezorgd dat Carter meer dan 2,3 miljoen aan inkomsten is misgelopen.