Helena Bonham Carter pleit voor einde Netflix-hit The crown

The crown-bedenker Peter Morgan bevestigde eind januari dat er een zesde en laatste seizoen in de maak is van de populaire dramaserie over het leven van de Britse royals.

Dit nieuws is tegen het zere been van The crown-actrice Helena Bonham Carter die al sinds seizoen drie de rol van prinses Margaret voor haar rekening neemt. In gesprek met The guardian is ze pijnlijk eerlijk over haar twijfels.

Wat de 56-jarige actrice betreft voelt de serie inmiddels anders aan: „ Hoe blij ik ook ben met mijn werk in The crown, er is wel heel veel veranderd. Toen de serie begon was het echt nog een kostuumdrama, maar inmiddels zitten we al bijna in het heden. Ik vind niet dat ze door moeten gaan.”

Lady Di

Afgelopen november verscheen het vijfde seizoen van The crown bij de streamingsdienst waarin de belevenissen van het Britse koningshuis tot vlak voor de dood van Lady Di in 1997 de revue passeren.