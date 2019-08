Michael Jacksons moeder verliest voogdij over Blanket

Katherine heeft al sinds het overlijden van Michael Jackson de voogdij over de 17-jarige Blanket, die tegenwoordig als Bigi door het leven gaat. Radar Online meldt dat een rechter heeft besloten dat de voogdij is overgedragen aan zijn neef, TJ Jackson. Bigi moet daar wonen tot hij achttien is en voor zichzelf kan zorgen.

„TJ wordt al sinds de dood van Michael als een vaderfiguur aanzien door de kinderen. Hij stelt hun behoeften altijd en overal boven de zijne”, aldus een familielid aan radar Online. „De situatie waar Blanket zich in bevond, werkte voor niemand meer. Ze moesten dus wel op zoek naar een andere regeling.”

Volgens de bron zou Blanket het gevoel hebben gehad dat hij voor zijn oma moest zorgen in plaats van andersom. „Het was niet eerlijk. Prince en Paris zijn er niet veel en ze vertrouwt eigenlijk op Blanket om haar te helpen. Maar het is niet zijn taak om die rol te vervullen, hij moet zich eerst zelf nog ontwikkelen.”