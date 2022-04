Michiel Huisman te zien in Netflixfilm Rebel Moon

Welke rollen de Nederlandse Huisman en de andere acteurs gaan spelen, is niet bekendgemaakt. De nieuwe castleden voegen zich bij onder anderen Charlie Hunnam, Djimon Hounsou en Sofia Boutella.

Rebel Moon was oorspronkelijk bedoeld als een spin-off van de Star Wars-reeks, maar Snyder besloot toch iets anders te doen. De film gaat over een groep kolonisten die aan de rand van de melkweg woont en de hulp inschakelt van soldaten om terug te vechten na de invasie van een intergalactische dictator. Wanneer Rebel Moon op Netflix komt, is niet bekend.

Michiel is eerst te zien in de Apple+-serie Echo 3, waarvan de opnames onlangs zijn afgerond. De acteur had ook rollen in series als The Flight Attendant, Game of Thrones, Orphan Black en Tremé en was te zien in films als The Age of Adeline, The Invitation, Wild en World War Z.