Britse royals schitteren bij wereldpremière nieuwe Bond-film

De royals zagen er feestelijk uit voor de filmvertoning. De prinsen hadden allebei een smoking aangetrokken en Catherine en Camilla droegen een lange avondjurk met glitters.

Volgens verschillende Britse media was de goudkleurige jurk van Catherine van een van haar favoriete Britse ontwerpers, Jenny Packham.

No time to die is de 25e film in de James Bond-filmreeks en de laatste waarin acteur Daniel Craig in de huid van de wereldberoemde geheim agent 007 kruipt. Fans van Bond hebben lang op de film moeten wachten; vanwege corona én een opgestapte regisseur is de film bijna 2 jaar later te zien dan was bedoeld.