Catherine bejubeld door internationale modepers én Daniel Craig bij première

De royals zagen er feestelijk uit voor de filmvertoning. De prinsen hadden allebei een smoking aangetrokken en Catherine en Camilla droegen een lange avondjurk met glitters.

Volgens verschillende Britse media was de goudkleurige jurk van Catherine van een van haar favoriete Britse ontwerpers, Jenny Packham. Zij heeft niets dan lof gekregen over deze jurk. Alle grote en bekende modebladen, waaronder Vogue, Harper’s Bazaar en InStyle, waren zeer te spreken over haar kledingkeuze.

Volgers van de modetijdschriften zijn minstens zo enthousiast. „Wow, wow, wow! Dit is wat je noemt koninklijk. Wat een prachtige jurk en wat draagt Kate dit stuk geweldig. Ze kan zo door gaan voor een ’Bondgirl’”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Ze steelt de show en dat is best knap bij een 007 première. Hier is echt goed over nagedacht: de jurk sluit perfect aan bij een James Bond film en daarbij verliest ze haar koninklijke klasse niet. Een tien met een griffel voor Kate en haar team, echt geweldig.”

Niet alleen de pers en fans waren onder de indruk, ook Daniel Craig was te spreken over de outfit van de hertogin. Craig, die in No Time To Die voor de laatste keer in de huid van de Britse geheim agent Bond kroop, zei tegen Catherine: „U ziet er prachtig uit.”

No time to die is de 25e film in de James Bond-filmreeks en de laatste waarin acteur Daniel Craig in de huid van de wereldberoemde geheim agent 007 kruipt. Fans van Bond hebben lang op de film moeten wachten; vanwege corona én een opgestapte regisseur is de film bijna 2 jaar later te zien dan was bedoeld.

