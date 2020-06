Franse songfestivalkandidaat Tom Leeb keert in 2021 niet terug

Volgens Tom laat zijn drukke agenda het komend jaar niet toe om alsnog naar Rotterdam af te reizen om daar namens Frankrijk deel te nemen aan het songfestival. „Er komen andere dingen op mijn pad, maar de Franse omroep zal er specifieker op ingaan.”

De zanger zou dit jaar in Rotterdam hebben meegedaan met het nummer The Best In Me. De Franse publieke omroep France Télévisions komt waarschijnlijk binnenkort met de officiële bevestiging en een verklaring van de beslissing van Tom.