Buitenland

Aantal nieuwe coronavaccinaties in Frankrijk lijkt te stagneren

In Frankrijk zijn tot zondag in totaal 1.485.000 coronavaccinaties aan mensen toegediend. Dat zijn er amper meer dan een dag eerder, melden de gezondheidsautoriteiten. De haperende vaccinatiecampagne in Frankrijk is vastgelopen door bureaucratie en door tekorten in de levering.