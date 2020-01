Hardwell: ik heb ontdekt hoe het normale leven eruitziet

„Ik geniet ontzettend van het leven, leer mezelf weer kennen. Ik hebt ontdekt hoe het normale leven eruitziet: boodschappen doen, tijd doorbrengen met mijn ouders, verjaardagen van vrienden bezoeken. Dat kon eerst niet, ik was altijd aan het toeren”, vertelt hij.

Hoewel hij in 2018 aankondigde voor onbepaalde tijd te stoppen met draaien omdat hij ten onder dreigde te gaan door de werkdruk, ishij naar eigen zeggen vijf dagen per week in de studio te vinden. „Nu maak ik de muziek die ikzelf mooi vind. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld in de studio”, aldus Robbert van de Corput, zoals de dj eigenlijk heet.

Het laatste optreden van Hardwell was in oktober 2018 in de Ziggo Dome. Daar trad Hardwell op met het Metropole Orkest; de show was live te volgen via de socialmediakanalen van de Bredenaar. Aan het einde van het optreden beloofde hij: ’I’ll be back’.