Hierom weigert Johnny Depp oogcontact met Amber Heard

Waar Amber Heard en Johnny Depp hun huwelijksgelofte elkaar in voor- en tegenspoed te blijven steunen tot de dood hen scheidt, allang overboord hebben gegooid, is er in elk geval één belofte waar Johnny Depp wél aan vasthoudt. Die heeft echter niets met liefde te maken, maar met wrok. Zo bleek maandag tijdens de rechtszaak die na een pauze van ruim een week weer is hervat.

„Meneer Depp heeft je gedurende het hele proces geen een keer aangekeken, nietwaar?”, vroeg Depps advocaat, Camille Vasquez, aan Heard, waarop de actrice antwoordt dat hij dat inderdaad niet had gedaan. Heard gaf aan dat ze heeft geprobeerd haar ex in de ogen te kijken, maar hij haar blik iedere keer wist te mijden. „Je weet precies waarom meneer Depp je niet aan wil kijken. Hij heeft je beloofd dat jij zijn ogen nooit meer zou zien, is dat waar?”, vervolgde Depps advocaat.

Vasquez speelde vervolgens een audio-opname af van een ontmoeting tussen Heard en Depp in een hotel in San Francisco in de zomer van 2016, kort nadat de actrice de echtscheiding had aangevraagd en een straatverbod tegen hem had geëist. Hierin is te horen dat Heard huilend aan Depp vraagt hem te mogen omhelzen om afscheid te nemen, maar hij weigert. „Ik beteken niets voor jou en zal dat ook nooit doen”, reageert hij boos. „Je zult mijn ogen niet meer zien.” Zes jaar later lijkt hij zich dus nog altijd aan die ’belofte’ te houden.

Rechtszaak

Depp stapte naar de rechter vanwege een ingezonden stuk dat Heard schreef voor de Washington Post, waarin ze zegt een overlever te zijn van huiselijk geweld. Ze noemde zijn naam niet, maar het was duidelijk dat ze doelde op haar ex-man. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld en stelt dat juist zij gewelddadig was tijdens hun huwelijk. De acteur zegt filmrollen te zijn misgelopen en eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard is daarop ook een rechtszaak tegen hem gestart.

De Pirates of the Caribbean-ster klaagde eerder al de Britse tabloid The Sun aan, omdat die krant over de aantijgingen schreef en hem daarbij een 'wife beater' noemde. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij twaalf van de veertien beschuldigingen bewezen achtte.

De huidige rechtszaak is op 11 april begonnen en duurt naar verwachting nog enkele weken.