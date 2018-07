Nicky Romero weer gelukkig in de liefde

„Het gaat super goed en we hebben het leuk samen”, zo vertelt een verliefde Nicky aan RTL. De twee leerden elkaar kennen via een collega van de vader van de dj. Sinds afgelopen week is het officieel ’aan’. Lisa vloog zelfs begin deze maand mee naar Amerika, toen Nicky te gast was bij Goodmorning America.

Nicky was sinds een jaar vrijgezel; begin vorig jaar liep zijn relatie met Dafne Schippers op de klippen.