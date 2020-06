Issa Rae snapt niets van like van Trump

Rae werd op Twitter geattendeerd op de opmerkelijke like, en schreef stomverbaasd: „What the f*ck is dit?” De tweet in kwestie was er een van een fan van de serie, die schreef dat ze liever een happy ending had gezien in een aflevering waarin de twee personages ruzies hadden. Ze plaatste daarbij een gif uit film The Color Purple, waarin twee meisjes wél gelukkig met elkaar spelen.

Kumail Nanjiani, die momenteel met Rae te zien is in Netflix-film The Lovebirds, reageerde als snel: „Heb ik toch iets gevonden dat hij en ik gemeen hebben: we zijn allebei groot fan van Issa Rae”, grapte de acteur op Twitter.