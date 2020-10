Evan Rachel Wood wereldvreemd in ’Kajillionaire’

Vader Robert, moeder Theresa en dochter Old Dolio vormen samen het oplichtersgezin Dyne. Met het pikken van postpakketjes en gehossel met voordeelbonnen proberen ze elke dag weer te overleven in de harde consumptiemaatschappij van Los Angeles. Tijdens een bagagezwendel ontmoeten ze Melanie, een vrolijk brutaaltje dat zich aansluit bij het bedriegerstrio. Zij stelt voor eenzame bejaarden te beduvelen en zie: een luisterend oor in ruil voor een dik chequeboek blijkt een verdraaid lucratief handeltje.

Zo ontrolt zich een absurdistische satire over een disfunctioneel gezin dat langzaam maar zeker begint in te zien wat (mede-)menselijkheid is. Centraal binnen deze metamorfose staat Old Dolio, sterk gespeeld door Evan Rachel Wood (Thirteen, Westworld). Dit norse straatratje met vet haar en trainingspak is haar hele leven opgegroeid zonder liefde. Pas als nieuwkomer Melanie toenadering zoekt, beseft Old Dolio wat vriendschap en affectie is.

Als veelzijdig en multimediaal kunstenaar verpakt July deze transitie in een mix van surrealistische situaties, eigenaardige humor en een vervreemdende stilering. Zo wonen de Dynes in een kille kantooropslag naast een schuimfabriek, waardoor er eens per dag roze bubbels langs de muren sijpelen. En van hun bejaardenbedrog kopen ze een bubbelbad, hét statussymbool van de materialistische samenleving die hen eerst zo kleineerde.

Kajillionaire is dan ook een tragikomedie die zeker niet aan iedereen besteed is. Sommigen bestempelen July’s werk als eigenzinnig en geestig, anderen vinden het vergezochte interessantfilmerij. Oordeelt u zelf.

✭✭✭ (3 uit 5)