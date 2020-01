NPO vervangt Kaj van der Ree door Tom Waes

In Kamp Waes onderwerpt de Belgische presentator Tom Waes vijftien kandidaten aan de selectiemethodes van de Belgische Special Forces. De vraag is wie deze beproevingen het beste kan doorstaan. Presentator en documentairemaker Tom Waes is in Nederland vooral bekend als een van de hoofdrolspelers uit de serie Undercover.

Kamp Waes is vanaf 27 januari elke maandagavond te zien bij NPO3. BNNVARA heeft alle programma’s van Kaj van der Ree inmiddels stopgezet. Ook het Rode Kruis, waar hij ambassadeur van was, wil niet meer met hem samenwerken na de onthullingen.

Jurre Geluk

Van der Ree presenteerde Proefkonijnen met Jurre Geluk, die vorige week liet weten ’heel erg te zijn geschrokken van het nieuws’ over zijn collega. „Ik baal enorm van het stopzetten van Proefkonijnen maar sta 100% achter dit besluit. Het hele team heeft hier hard aan gewerkt en ik was héél trots op wat we hebben gemaakt.”

In een reactie aan De Telegraaf laat BNNVARA weten de intentie te hebben een nieuw seizoen te maken van Proefkonijnen. „Of dat ook mogelijk is met een nieuwe presentator in een nieuw duo zullen we op termijn gaan bekijken.”