LIVE TWEETS: Lukt ’t Waylon?

Vanavond gaan we eindelijk zien wat het nummer Outlaw In ’Em van Waylon waard is. Haalt hij de finale of is de halve finale het eindstation? Hij heeft concurrentie van zeventien landen, slechts tien daarvan zien we zaterdag terug. Onze Songfestival-verslaggever Richard van de Crommert voorziet alle acts van vanavond van scherp commentaar.