Jennifer Lopez reageert op ex-rel Ben Affleck

„Dat is niet hoe ik hierover denk. Ik heb enorm veel respect voor Ben als vader, co-ouder en als persoon”, aldus Lopez. Eerder verschenen berichten dat de zangeres verbolgen was over het interview in de radioshow van Howard Stern. Daar vertelde Affleck dat hij weer naar de fles had gegrepen toen hij en zijn ex Jennifer Garner huwelijksproblemen hadden.

Alhoewel Affleck daarin zei dat hij van Garner hield en de twee als vrienden uit elkaar zijn gegaan werd hij het mikpunt van woede op sociale media, waar veel mensen vonden dat hij zijn ex de schuld gaf van zijn alcoholverslaving.

Affleck verdedigde zich donderdag in de talkshow van Jimmy Kimmel. „Ik heb gezegd dat we veel respect voor elkaar hebben en onze kinderen altijd op de eerste plek zetten, iets wat we ook deden toen onze relatie wankelde. En vervolgens wordt er gezegd dat ik mijn ex-vrouw de schuld geef van het feit dat ik dronk en dat ik me gevangen voelde. Ik zou nooit willen dat mijn kinderen zouden denken dat ik slecht over hun moeder spreek”, aldus de acteur.