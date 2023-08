’Geheime dochter’ Marokkaanse koning wil dna-test afdwingen

Jane Benzaquen, een 70-jarige voormalige hotelreceptioniste is op een bijzondere missie: ze beweert een dochter van wijlen koning Hassan van Marokko te zijn. De Belgische vrouw met wortels in Israël heeft de Marokkaanse koninklijke familie zelfs gevraagd een dna-test te doen, zodat bewezen wordt dat zij een Marokkaanse prinses is.

Ⓒ Getty Images/Youtube