Bono: ’Ik moest acht uur geopereerd worden omdat een slagader bijna barstte’

Ⓒ Getty Images

Regelmatig komt er weer een ster met zijn memoires en dit keer is het Bono die een boek over zijn leven uitbrengt. In Surrender: 40 Songs, One Story onthult hij onder meer hoe hij acht uren lang onder het mes moest, nadat een slagader bij zijn hart bijna barstte.