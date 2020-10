Bette Midler en Sarah Jessica Parker in Hocus Pocus-sequel

Eerder dit jaar werd al bekend dat er plannen waren voor een nieuwe film, maar het was niet duidelijk of die om dezelfde heksenzussen zou draaien. In een interview in talkshow Good Day New York liet Midler echter weten: „Ze willen een nieuwe film maken, ze vroegen ons of we geïnteresseerd waren en natuurlijk zeiden we alledrie ja.”

De drie actrices kondigden eerder al een reünie aan die toen nog eenmalig leek: vrijdag zijn ze te zien in hun rollen als Winifred, Sarah en Mary Sanderson in een benefiet voor het New York Restoration Project, dat openbare ruimtes als parken in de stad opknapt.

Het is niet duidelijk wanneer de vervolgfilm wordt opgenomen en te zien zal zijn. Adam Shankman (Hairspray en What Men Want) is aangetrokken als regisseur van de sequel.