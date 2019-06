Marco Borsato gastartiest concert André Hazes

Eerder liet André al weten heel blij te zijn dat hij opnieuw een concert mag geven in Ahoy. „Dit is geweldig”, zegt André. „Het was voor mij niet vanzelfsprekend dat ik ook volgend jaar meerdere concerten in Rotterdam Ahoy zou mogen geven.”

Daarna werd bekend dat er nog twee shows aan toegevoegd zouden worden. Een op vrijdag 18 oktober en een op 20 oktober. De show die voor zaterdag 19 oktober gepland staat is al uitverkocht.