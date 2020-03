All You Need Is Love ontroert kijkers met speciale aflevering

In All You Need Is Love zijn er - zoals zovaak - herenigingen te volgen. Nu zijn er ook reizende familieleden in het buitenland te zien die zelf vloggen over hun terugkeer naar Nederland.

Robert zit deze aflevering in een vrijwel lege studio, toch heeft hij een ’thuispubliek’ dat aanwezig is door middel van videoverbindingen. Danny Vera treedt op in een leeg Ziggodome en Jeroen van der Boom verzorgt in de uitzending een ’drive in concert’, waarbij er drie stellen met hun auto de studio in mogen rijden om het optreden te zien.

Daarnaast rijdt Robert zelf door het land om met een speciaal scherm achterop een vrachtwagentje videoboodschappen te tonen van families die elkaar voorlopig niet meer kunnen zien. Tot groot genoegen van de kijkers.

Iemand twittert: „Nou dat doet All You Need Is Love goed hoor met al die videoberichten voor mensen die elkaar nu niet bezoeken. Dat is vaak wel even slikken zeg zoals dat laatste bericht ik krijg er een snufneus van”, terwijl een ander schrijft: „Vind All You Need Is Love normaal niet zoveel aan maar nu komt het wel binnen.”

Hieronder een greep uit de reacties: