Mart Hoogkamer emotioneel: ’Mijn broer en ik hebben veel meegemaakt’

Mart Hoogkamer is niet de enige die kan zingen, ook zijn broertje Luciano Vermeer kan er wat van. Als hij tijdens een verrassingsbezoek in Val Thorens het nummer Ik voel me zo verdomd alleen zingt, staat Mart met betraande ogen naar hem te kijken. Tegen het einde van het lied vallen de twee jongens elkaar in de armen. Wanneer Beau hem naar aanleiding van dit fragment vraagt waar die emotie vandaan komt, verklaart Mart dat dat met hun verleden te maken heeft.

„Zoals de meeste misschien weten heb ik een documentaire gehad... Daar kan ik het altijd weer moeilijk van krijgen, omdat ik een gevoelig mens ben. Ik en mijn broertje hebben gewoon heel veel meegemaakt thuis. Dat zie je nu ook. Dit is toevallig uit de documentaire. (...) Op een gegeven moment kreeg ik zo’n schuldgevoel dat hij wel naar mij kwam. Dat was die dag, wat je net zag, dat was toevallig op mijn verjaardag”, begint hij zichtbaar aangedaan zijn verhaal.

Drukke agenda

„Ikzelf ben altijd een keiharde werker die het beste eruit wil halen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie.” Als Beau hem onderbreekt om te vragen waarom hij zich dan schuldig voelt, verklaart Mart dat hij door zijn drukke schema bijna nooit thuis is. „Ik kan dus ook niet op een verjaardag van mijn broertje zijn, omdat ik dan aan het werk ben of moet optreden. Dus dit was voor mij wel dubbel en ik dacht wel van: ’Ja, hij laat het wel aan mij zien’.”

Mart Hoogkamer en zijn broertje Luciano Vermeer (l) Ⓒ AVROTROS / Mart op de piste

In Mart op de piste ging Hoogkamer samen met vrienden op zoek naar hét après-skilied. De Leidse zanger verwierf in 2021 nationale bekendheid met zijn zomerhit Ik ga zwemmen (in Bacardi lemon). Dit najaar staat hij in het theater met zijn show Met een lach en een traan.

Maandag werd bekend dat Mart Hoogkamer in april 2023 opnieuw een concert in Rotterdam Ahoy geeft, nadat hij daar afgelopen jaar al twee uitverkochte optredens gaf. „Wie weet wordt het wel een jaarlijkse traditie”, verklaarde hij. De zanger stond afgelopen weekend als gastartiest bij de Toppers in de Johan Cruijff ArenA en in december treedt hij op tijdens het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow Beau heeft maandag 846.000 kijkers getrokken. Volgens Stichting KijkOnderzoek is de RTL 4-talkshow daarmee het op negen na best bekeken programma van de dag. De aftrap van de nieuwe scoorde minder goed dan toen voorganger Eva Jinek in augustus weer begon. Die seizoensopening, waarin Nick & Simon voor het eerst spraken over hun breuk als zangduo, trok ruim een miljoen kijkers. Het vorige seizoen van Beau begon met 863.000 kijkers.

De meeste mensen, bijna 4,3 miljoen, keken maandagavond naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Senegal. De voor- en nabeschouwing, eveneens te zien op NPO 1, staan ook in de top 3 met best bekeken programma's.