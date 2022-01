Linda de Mol voorlopig niet meer op eigen cover: ’Het gaat niet goed met haar’

Van der Bijl vertelde dat het sinds de onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, waar ook Linda’s partner Jeroen Rietbergen bij betrokken is, ’niet goed’ gaat met de presentatrice.

Zo wist ze volgens Van der Bijl tot anderhalve week geleden niets van het grensoverschrijdende gedrag van haar partner Jeroen Rietbergen achter de schermen bij The Voice of Holland. „Zij wist dat hij was vreemdgegaan, maar was er altijd vanuit gegaan dat dat met wederzijds goedvinden was geweest”, zei Van der Bijl.

Het betekent dat Linda, die sinds de oprichting van het magazine in 2003 vrijwel elke cover sierde, daar voorlopig niet op te zien is. In 2018 maakte de naamgeefster van het magazine al eens plaats voor Michelle Obama, met wie toen een exclusief interview in het blad stond.