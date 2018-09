Drie exen aanwezig op Royal Wedding

In februari werd al bekend dat prins Harry zijn ex-vriendinnen Chelsy Davy en Cressida Bonas op de exclusieve lijst met genodigden staan. Volgens The Sun is daar nu dus ook zijn oude liefde Ellie Goulding aan toegevoegd. De krant schrijft dat de twee altijd goede vrienden zijn gebleven. Ook het vriendje van Goulding is uitgenodigd.

„Ellie en Harry bleven goede vrienden en ze is heel blij en enthousiast voor hem”, meldt de bron. Goulding is volgens diezelfde bron ook goed bevriend met prinses Eugenie. Een andere bron vertelt aan Daily Mail over de andere twee exen: „Harry heeft ervoor gezorgd dat er geen wrok achterbleef na de breuk, Chelsy en Cressida zijn beiden nog steeds goed bevriend met Harry. Ik denk niet dat Meghan het erg zal vinden.”

