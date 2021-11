Ben Affleck viert Halloween met J.Lo en ex Jennifer Garner

Een insider meldt aan People dat iedereen in het samengestelde gezin het met elkaar kan vinden. "De focus ligt altijd op de kinderen. Jennifer, Ben en zijn ex-vrouw wilden allemaal dat de kinderen een fantastische Halloween zouden hebben. De kids zijn vrienden en wilden graag met elkaar langs de deuren. Dus het was logisch dat ze allemaal samen waren."

Affleck en Garner hebben drie kinderen: dochters Violet (15) en Seraphina (12) en zoon Samuel (9). Lopez deelt een 13-jarige tweeling, zoon Max en dochter Emme, met ex Marc Anthony.

Lopez en Affleck kregen in 2002 iets met elkaar en verloofden zich al snel. In 2004 liep de relatie echter op de klippen. J.Lo kwam later dat jaar haar oude vlam Anthony tegen en Affleck trouwde in 2005 met Garner. Dat huwelijk liep in 2018 stuk, Lopez en Anthony waren vier jaar eerder al uit elkaar gegaan. Dit voorjaar bevestigden Affleck en Lopez dat ze opnieuw voor elkaar zijn gevallen.