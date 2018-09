Daniel Graig krijgt 25 miljoen voor Bond 25

Het ziet ernaar uit dat Daniel Craig het meeste van alle acteurs binnen harkt voor zijn hoofdrol in Bond 25. Met zijn 25 miljoen dollar ontvangt hij maar liefst 3 miljoen meer dan Dwayne Johnson voor zijn rol in Red Notice, die in 2020 uitkomt, en 5 miljoen meer dan Vin Diesel in The Fate of the Furious die vorig jaar uitkwam.

Ondanks deze hoge beloning, was Craig eigenlijk niet van plan mee te werken aan de nieuwe Bond-film. In 2015 gaf hij zijn ongezouten mening toen hem werd gevraagd naar een nieuwe Bond-film: „Ik snijd nog liever in mijn polsen! Ik zie het totaal niet zitten om nog een film te maken. Het is klaar. Ik wil alleen maar verder met mijn leven.”