Karl Lagerfeld dreigt Duitse nationaliteit in te leveren

De aanleiding van zijn opmerkingen is de beslissing van Angela Merkel om meer dan een miljoen migranten in Duitsland toe te laten. „Moest ze dat echt toezeggen in een tijd waarin Frankrijk, een land dat zich profileert om zijn mensenrechten, beloofde om er dertigduizend op te nemen? Men moet zich de geschiedenis van Duitsland herinneren. Ik haat Merkel, omdat ze dat vergeten is.”

Lagerfeld lijkt daarmee te refereren aan een eerdere controversiële uitspraak van hem in november vorig jaar, toen hij op de Franse tv over de toename van moslims in Duitsland sprak. „Zelfs wanneer er decennia tussen liggen, kan men niet miljoenen Joden ombrengen om dan later miljoenen van hun vijanden binnen te halen.”

Neonazi’s

Volgens de in 1933 geboren modeontwerper is het juist vanwege haar beleid dat er ondertussen ’honderd neonazi’s in het parlement zitten’. „De paradox is dat ze juist het kwaad aan de macht helpt, terwijl ze het repareren wil.” Hij doelt daarmee op de 92 leden van de rechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) AfD die na verkiezingen vorig jaar september in het parlement kwamen.

„Als dit zo doorgaat, leg ik het Duitse staatsburgerschap af”, dreigt hij nu. „Ik wil geen deel meer uitmaken van deze club van neonazi’s.” Of hij dan voor het Frans burgerschap zou kiezen? „Nee, ik hou niet van naties, ik voel me niet Duits, ik ben een kosmopoliet.”