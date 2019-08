Geer en Corry ontvangen Chantal voor pyjamafeestje

Chantals Pyjama Party is de opvolger van Chantal blijft slapen, dat tussen 2013 en 2017 op tv was. Opnieuw loopt Chantal een dagje mee in het leven van bekende Nederlanders, inclusief logeerpartijtje. De gastheer of -vrouw krijgt er nu echter ook een pyjamaparty bij. „Van slapen komt het nog lang niet”, zo kondigt RTL maandag aan.

RTL moest aan het format sleutelen omdat Chantal blijft slapen uit de stal van Talpa komt en eigenaar John de Mol alle eigen producties naar de zenders van SBS wilde halen. De eerste aflevering wordt op 5 september uitgezonden. Het seizoen wordt groots afgesloten op 15 en 16 november als Chantal twee pyjamafeesten geeft in de Ziggo Dome. Hier zijn onder anderen Maan, Tony Junior, Famke Louise en Corry Konings bij.