Prinses Delphine over eerste Nationale Feestdag: ’Zeer emotionele viering’

„Het was een zeer emotionele viering van 21 juli in België”, blikt de prinses een dag later terug op Instagram. „We hebben te maken met veel uitdagingen, maar er is ook een gevoel van hoop vanwege de Belgische solidariteit.”

Delphine droeg woensdag een jurk en hoed van het Belgische merk Erratum Fashion. „Ik wil ook de geweldige Belgische ontwerpers die ik droeg bedanken.”