Storing legt uitzending WNL op Zondag plat: ’Buitengewoon vervelend’

Na diverse geluidsproblemen tijdens de uitzending kregen kijkers minutenlang een melding in beeld te zien. ’Even geduld alstublieft’, was te lezen.

„Dit is buitengewoon vervelend”, zei Rick Nieman, presentator van de ochtendshow. Onder anderen minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en Europarlementariër Esther de Lange waren zondagochtend te gast.

Later verscheen onderin beeld dat de uitzending door technische omstandigheden stil was gelegd. Huisjes spreekt van „een clusterstoring”. Onder meer het geluid is weg en het opnemen van de uitzending, om die eventueel later op zondag alsnog uit te zenden, is waarschijnlijk ook niet mogelijk.