Boekenweekgeschenk: een tragische romance tussen twee moderatoren

Voor het tweede achtereenvolgende jaar trakteren de boekhandels hun klanten op een liefdesverhaal. Was dat tijdens de Boekenweek van 2020 nog de meeslepende geschiedenis van Leon & Juliette: over een blanke Nederlandse man die in New Orleans een zwart meisje trouwde, een waargebeurd verhaal dat in de vaardige handen van Annejet van der Zijl ontroerend tot leven kwam. Dit keer gaat het om een tragischer romance, opgetekend door Hanna Bervoets.