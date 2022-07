Omstreden Jeroen Rietbergen weer aan het werk

RTL Boulevard deelt een video van een wielrenfeestje in Abcoude, waarop ook Rietbergen al spelend te zien is. Het filmpje is van zondag, weet het entertainmentprogramma.

Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider neer. Hij heeft toegegeven dat hij relaties van ’seksuele aard’ had met vrouwen die betrokken waren bij het muziekprogramma. Linda de Mol had een relatie met Rietbergen, maar heeft die kort na het schandaal verbroken.