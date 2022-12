Priyanka Chopra ziet eindelijk loongelijkheid bij nieuwe serie

De 40-jarige Chopra brak in eigen land door als actrice en speelde in meer dan zestig Bollywood-films. „Ik heb nooit loongelijkheid gezien in Bollywood”, zegt ze in gesprek met de BBC. Volgens haar is de loonkloof er ’substantieel groot’. „En zoveel vrouwen hebben daar nog steeds mee te maken. Ik weet zeker dat ik dat ook zou hebben als ik nu met een mannelijke coacteur in Bollywood zou werken.”

Chopra zegt dat haar generatie al tijden om gelijke lonen vraagt, maar dat dat nog altijd niet overal wordt gegeven. Ze dacht ook lange tijd dat het gewoon zo hoorde. Zo vond ze het als jonge actrice ook oké om ’uren en uren’ op de set te wachten terwijl haar mannelijke collega’s zelf beslisten wanneer ze verschenen.

In India kreeg Chopra vanwege haar huidskleur bovendien te maken met bodyshaming, en ook daarvan dacht ze dat het normaal was. „Ik werd ’zwarte kat’ of ’donker’ genoemd. Ik bedoel: wat betekent dat eigenlijk in een land waar letterlijk iedereen bruin is. Ik dacht dat ik niet mooi genoeg was en geloofde dat ik veel harder zou moeten werken.”