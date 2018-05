’Lichaam Frightened Rabbit-zanger gevonden’

Hoewel de formele identificatie nog moet plaatsvinden, is de familie van Hutchinson al geïnformeerd over de vondst. Dat meldt The Guardian. De zanger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst van zich laten horen middels een bericht op Twitter. „Ik ben weg”, schreef hij toen.

Hutchison voelde zich al langere tijd niet goed. Zijn familie en bandleden maakten zich dan ook grote zorgen over zijn mentale gezondheid. Hij bezong zijn problemen in verschillende nummers van Frightened Rabbit en sprak ze onlangs uit in een interview met Noisey: „Gemiddeld voel ik me op een schaal van een tot tien een zes. Ik word naar de negatieve zaken in het leven getrokken; ze vreten me op.”

