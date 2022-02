Michael Keaton mist winst bij SAG Awards wegens toiletbezoek

De acteur begon zijn dankspeech met: „Sorry, ik was even snel naar het herentoilet, het is daar trouwens hartstikke druk.” Variety deelde later een clipje uit de persruimte, waarin Keaton verklaart dat hij dacht dat hij nog zeker twintig minuten had voordat zijn categorie aan de beurt was.

Alhoewel zijn moment op het podium vanwege het wc-incident met een lach begon, werd Keaton ook emotioneel tijdens zijn speech. Dopesick is een serie over de opiatencrisis in de Verenigde Staten, en de acteur droeg zijn award op aan zijn zus Pam en haar zoon Michael, die in 2016 overleed aan een overdosis.

Keaton zei ook dat hij dankbaar is dat hij als acteur dingen aan de kaak kan stellen. „Ik heb een baan waardoor ik onderdeel kan zijn van een productie als Dopesick, die mensen laat nadenken, conversaties aanzwengelt en tot verandering kan leiden. Wie mag er nu zulk werk doen? Hoe bevoorrecht ben ik dat er iets goed kan komen uit wat ik doe?”

Squid Game

Overigens won de Zuid-Koreaanse serie Squid Game drie SAG Awards. Hoofdrolspelers Jung Ho-yeon en Lee Jung-Jae vielen in de prijzen, evenals het stuntteam van de serie.

Squid Game was de eerste niet-Engelstalige serie ooit die in aanmerking kwam voor een SAG Awards, de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door acteursvakbond SAG-AFTRA. Naast de drie categorieën waarin de serie won, was Squid Game ook genomineerd voor beste ensemble in een dramaserie. Die award ging echter naar de cast van Succession.

In de televisiecategorieën van de SAG Awards gingen de prijzen voor beste acteurs in een comedy naar Jason Sudeikis en Jean Smart voor hun werk in Ted Lasso en Hacks. De cast van Ted Lasso werd ook geëerd als beste ensemble in een comedy. SAG-AFTRA reikt alleen awards uit voor acteerprestaties en niet voor titels , waardoor de beeldjes voor beste ensemble vaak worden gezien als de hoofdprijs binnen een categorie.

Bij de miniseries, waarvoor alleen de beste actrice en beste acteur worden gekozen, gingen Kate Winslet (Mare of Easttown) en dus Michael Keaton (Dopesick) er met de winst vandoor.