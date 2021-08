Prinses Charlène gaat vrijdag onder het mes

Royals

Prinses Eugenie voegt zich bij vader prins Andrew in Schotland

Ook prinses Eugenie is naar Balmoral Castle in Schotland gereisd. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson is woensdag, een dag na haar ouders, gearriveerd op het landgoed van koningin Elizabeth, zo is te zien op foto's die The Sun heeft gepubliceerd.