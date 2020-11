’Donald Trump kreeg rol in Home Alone door chantage’

In gesprek met Insider stelt Columbus dat hij alleen toestemming zou krijgen om te filmen in de lobby van het iconische hotel The Plaza als hij de toenmalige eigenaar, Donald Trump, een rol zou geven. „Trump vond het goed en we betaalden de vergoeding, maar hij zei ook: ’De enige manier waarop je de Plaza kunt gebruiken, is als ik in de film zit’.”

Dat de kleine rol zo goed in de smaak zou vallen, had Columbus echter niet verwacht. „Toen we de film voor het eerst vertoonde, gebeurde er iets vreemds. Mensen juichten toen Trump op het scherm verscheen. Dus ik besloot hem in de film te houden. Maar hij kreeg die rol door pestgedrag.”