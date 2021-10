Netflix knipt laatste seizoen Ozark in twee delen

Uit de trailer van de nieuwe reeks blijkt dat het vierde seizoen direct verder gaat waar het derde seizoen is gestopt. De voortslepende ruzie tussen verschillende drugskartels liet de kijker in maart 2020 achter met een enorme cliffhanger. De eerste beelden verklappen bovendien, enigszins, hoe de reeks de losse eindjes in de verhaallijnen aan elkaar gaat knopen.

Ozark volgt het gezin van een financieel adviseur (Jason Bateman) die met zijn gezin naar het Ozarkgebergte in Missouri vertrekt om van daaruit geld wit te wassen voor criminelen. Zijn vrouw (Laura Linney) en kinderen gaan met hem mee. De Netflixserie begon in 2017 en won sindsdien verschillende prijzen, waaronder tweemaal een Screen Actors Guild Award en een Emmy voor Bateman.